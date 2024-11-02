غارات على صور وبنت جبيل.. واضرار في مستشفى تبنين

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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، حتى صباح اليوم، حيث اغار الطيران الاسرائيلي على مدينة صور، مستهدفا عددا من المباني والشقق قرب مجمع الامام الحسين، ما ادى الى تدميرها تدميرا كاملا واصابة عدد من المواطنين بجروح. كما اغار الطيران المعادي على بلدة تبنين مستهدفا منزلا قرب مستشفى تبنين الحكومي، ما ادى الى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى واضرار جسيمة بالمستشفى والابنية المجاورة للمكان المستهدف.واغار الطيران المعادي على بلدات ،يارون، مارون، حاريص ،صربين ، الحوش حيث تعيش هذه المنطقة بظلام دامس بعد تضرر شبكة الكهرباء و في بلدة عين ابل استهدف الطيران الحربي المعادي المحال التجارية في اطراف البلدة وكما استهدف الطيران الحربي بلدات الشهابية، باتولية، شقراء، كونين،الطيري، جويا، حانين،عيتا الشعب.، كما شن العدو عند منتصف الليل الفائت سلسلة غارات متتالية على مدينة بنت جبيل.وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة، واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري، وحلقت طائرات مسيرة وبكثافة ليل امس وحتى صباح اليوم فوق احياء مدينة صور مما زاد الأجواء حذرا بعد الغارات المتتالية التي شهدتها المدينة.وفجرا أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.