"حزب الله" شنّ هجوماً بالطائرات... ماذا استهدف في جنوب تل أبيب؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ صباح اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".

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