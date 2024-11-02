إبعاد خطر النيران عن المنازل في بريح ومطيله في الشوف

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تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، من الحؤول دون امتداد النيران الى المنازل المجاورة لرقعة الحريق الهائل الذي شب في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية بين بلدتي بريح ومطيله بقضاء الشوف.وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، شددّ على العناصر لجهة ضرورة تكثيف الجهود لإخماد النيران لحماية المواطنين والمنازل والممتلكات.واعتمدت الخطط الفاعلة، والتي أسفرت عن السيطرة على الحريق، رغم التحديات القاهرة التي اعترضت مسار عمليات الإطفاء (سرعة الهواء، انعدام الطرق بين الأحراج ، وعورة التضاريس وشدة المنحدرات) وذلك بمتابعة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. وقد نجح العناصر في ابعاد خطر النيران عن المنازل المجاورة.وفي هذه الاثناء، تستمر عمليات الاطفاء للحؤول دون امتداده.