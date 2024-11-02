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لبنان

الدخان يتصاعد... إستهداف آليات وجرافات للعدوّ الإسرائيليّ في حولا

Lebanon 24
02-11-2024 | 09:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "حزب الله" استهدف تجمعاً لآليات وجرافات العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الشرقية لبلدة حولا.
 
 
وتصاعد الدخان الأسود من إحدى الآليات الإسرائيليّة المُستهدفة.
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