الدخان يتصاعد... إستهداف آليات وجرافات للعدوّ الإسرائيليّ في حولا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "حزب الله" استهدف تجمعاً لآليات وجرافات العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الشرقية لبلدة حولا.

وتصاعد الدخان الأسود من إحدى الآليات الإسرائيليّة المُستهدفة.