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لبنان

"القومي": متمسّكون بالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:26
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أشار عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، في الذكرى السابعة بعد المئة لصدور وعد بلفور المشؤوم، في بيان، الى ان "الذكرى السابعة بعد المئة لصدور "وعد بلفور" المشؤوم تتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في منسوب الحقد اليهودي، قتلاً وإبادة وسفكاً للدماء وإيغالاً في التدمير".
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وقال: "خلال ما يزيد على السنة بقليل، ارتكب العدو الصهيوني آلاف المجازر الوحشية، فقتل ما يزيد عن 43 ألفاً من أبناء شعبنا في فلسطين، وخلال الفترة نفسها قتل نحو ثلاثة آلاف من أهلنا في لبنان، وكلها جرائم موصوفة ضد الإنسانية، دافعها غريزة عنصرية ارهابية، ووعد مشؤوم مخالف لأحكام القانون الدولي وقواعده".

أضاف: "على الرغم من حجم الإجرام الصهيوني، أثبتت الأيام والعقود أن شعبنا يمتلك إرادة الصمود والثبات في مواجهة مشاريع اقتلاعه وتصفية قضيته، وبأن الاحتلال وإن طال، فهو إلى زوال"، لافتا إلى أن "انضمام حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها إلى الحكومة البريطانية في جريمة تدعيم كيان الاغتصاب الصهيوني على أرضنا القومية في فلسطين، لن يستطيع تحويل الباطل الصهيوني إلى حق، لأن صمود شعبنا، ومقاومته البطلة يثبّتان نهج الصراع الوجودي في مواجهة الكيان الغاصب، وهما كفيلان بحسم هوية فلسطين القومية والتاريخية وملكيتها لأجيال الأمة على تعاقبها السابقة والحالية والقادمة".

وختم: "في الذكرى 107 لوعد بلفور المشؤوم، نؤكد التمسّك بالمقاومة نهجاً وخياراً، وببندقيّة المقاومة مفتاحاً وحيداً لمنازلنا في كل أرضنا، وهذا هو سبيلنا إلى التحرير والعودة إلى كل فلسطين".
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