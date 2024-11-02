كلاس: جودة الإعلام مطلوبة

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على منصة "إكس" قائلاً: "مقتلة اللبنانيين ثلاثة: عدو مجرم يقتل يبيد و يدمر وخبراء استراتيجيون من هب و دب و من دون خبرة ومراسلون ميدانيون يتمرنون بالناس. جودة الإعلام مطلوبة. منْ يحمي المستعلم من فساد الإعلام و التنظير؟".

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