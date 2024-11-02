من السويد.. متظاهرون يدعمون لبنان (صور)

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طالب المتظاهرون في العاصمة السويدية ستوكهولم بوقف إسرائيل لهجماتها على قطاع غزة ولبنان وتحقيق وقف إطلاق النار.وتجمع المتظاهرون في منطقة أودينبلان وساروا باتجاه مبنى البرلمان السويدي.وحمل المتظاهرون دمى أطفال في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا بآلة الحرب الإسرائيلية.وردد المتظاهرون شعارات: "فلسطين حرة" و"غزة حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. (الاناضول)