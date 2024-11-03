إتصالات نيابية للتمديد: "تلاتة بواحد"

يُجري عدد من النواب إتصالات في ما بينهم ستتضح معالمها وأهدافها مطلع الأسبوع المقبل.
لكن مصدراً نيابياً منخرطاً في هذه الإتصالات كشف أن هناك مجموعة نيابية ستتقدم بإقتراح قانون قريباً جداً من أجل التمديد سنة إضافية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، كما سيتم تقديم إقتراح ثان من قبل نواب مستقلين يرمي الى التمديد سنة للمدير العام للأمن العام.
المصدر أكد أن هذه الإقتراحات الثلاثة سوف تدمج في إقتراح واحد داخل الجلسة الخاصة بالتمديد حيث ستشارك فيها كل الكتل النيابية تقريباً، الموافقة على التمديد او المعارضة له، وأن التمديد سوف يحصل بالتأكيد لأن الأوضاع في البلاد تحتم هذا الشيء وهرمية المؤسسة العسكرية لا يجوز المساس بها أبداً في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان .