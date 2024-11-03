تجدّد الغارات على الجنوب.. وطائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات عنيفة جديدة استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات قانا، دير عامص، صديقين، الرمادية، بنت جبيل، كونين، البياض، تبنين، صفد البطيخ، البرج الشمالي.

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إلى ذلك، خرقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت فوق مناطق عديدة، منها صيدا، إقليم الخروب وبيروت.

وصباحاً، تمكن مواطنون لبنانيون في منطقة وطى الخيام في الجنوب، من سحب 5 جثامين لأشخاص من أصل 20 لبنانياً إلى جانب عاملٍ سوري، كانوا استشهدوا جميعاً إبان التوغل الإسرائيلي ضمن المنطقة المذكورة.



وذكرت المعلومات أن الشهداء سقطوا إثر غارة جوية طالت المنطقة، واستهدفت بشكل خاص منازل مزارعين من أهالي عين عرب والوزاني.

