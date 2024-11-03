الأبيض يعلن غدا من المستشفى التركي في صيدا موعد افتتاح عدد من أقسامه

يزور وزير الصحة العامة فراس الابيض المستشفى التركي في صيدا، ويعقد مؤتمرا صحافيا، الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، يعلن فيه عن موعد افتتاح عدد من الأقسام في المستشفى والخطوات التي اتّخذتها الوزارة في هذا المجال، كي يشكل المستشفى التركي دعامة إضافية للقطاع الصحي في هذه المرحلة العصيبة التي يتعرض فيها لبنان لعدوان إسرائيلي متماد.

Advertisement