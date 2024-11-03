غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الحلوسية

استهدف الطيران المعادي منزلاً في بلدة الحلوسية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

كما استهدفت غارة معادية اطراف بلدة ديرقانون النهر.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي، قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفة بلدة جبشيت.