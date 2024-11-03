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لبنان
غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الحلوسية
Lebanon 24
03-11-2024
|
14:37
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استهدف الطيران المعادي منزلاً في بلدة الحلوسية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.
كما استهدفت غارة معادية اطراف بلدة ديرقانون النهر.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي، قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفة بلدة جبشيت.
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