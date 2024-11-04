استهداف مقرّ مخابرات "حزب الله" في سوريا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه هاجم مقراً لاستخبارات "حزب الله" في العاصمة السورية دمشق.

وذكر جيش العدو أن المقر المستهدف هو هيئة المخابرات المركزية في "حزب الله" المسؤولة عن بناء الصورة الاتسخباراتية للحزب، كما أنها تقود اتجاه الأنشطة الاستخباراتية للأخير.

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كذلك، وصف الجيش الإسرائيلي القيادي محمود محمد شاهين رئيس استخبارات "حزب الله" في سوريا بـ"الشخصية المهمة إقليمياً"، مشيراً إلى أن مقر الحزب في سوريا عمل بتوجيه مباشر من رئيس مخابرات "حزب الله" حسين علي هزينة الذي تم اغتياله في بيروت قبل نحو شهر.