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لبنان

مراسل إسرائيليّ غطّى العمليّة البريّة في لبنان.. إليكم ما كشفه عن "حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:21
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قام مراسل "القناة الـ12 الإسرائيليّة بتغطية العمليّة البريّة في لبنان.
 
 
وبعد عودته من التغطية، كشف مراسل القناة الإسرائيليّة أنّ "حزب الله" لديه وسائل رؤية ليلية بالإضافة إلى راصدين لديهم فهم حول كيفية توجيه كل شيء لأنها منطقتهم".
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