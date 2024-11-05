مراسل إسرائيليّ غطّى العمليّة البريّة في لبنان.. إليكم ما كشفه عن "حزب الله"

قام مراسل "القناة الـ12 الإسرائيليّة بتغطية العمليّة البريّة في لبنان.

وبعد عودته من التغطية، كشف مراسل القناة الإسرائيليّة أنّ "حزب الله" لديه وسائل رؤية ليلية بالإضافة إلى راصدين لديهم فهم حول كيفية توجيه كل شيء لأنها منطقتهم".