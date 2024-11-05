3 جرحى في غارة على الشبريحا.. واعمال البحث مستمرة

سقط 3 جرحى جراء الغارة التي استهدفت بلدة الشبريحا، عمل مسعفو كشافة الرسالة الإسلامية للاسعاف الصحي على نقلهم الى المستشفى .



وتتواصل عملية البحث من قبل الدفاع المدني والكشافة.

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