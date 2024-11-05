Advertisement

لبنان

3 جرحى في غارة على الشبريحا.. واعمال البحث مستمرة

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1273560-638664094004365675.jpg
Doc-P-1273560-638664094004365675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقط 3 جرحى جراء الغارة التي استهدفت بلدة الشبريحا، عمل مسعفو كشافة الرسالة الإسلامية  للاسعاف الصحي  على نقلهم الى المستشفى .

 وتتواصل عملية البحث من قبل الدفاع المدني والكشافة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة عنيفة استهدفت المنطقة بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
05/11/2024 13:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان على مجرى النهر شمال بلدة بلاط
lebanon 24
05/11/2024 13:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة قرب مدرسة القسطل في بلدة العباسية
lebanon 24
05/11/2024 13:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة تول... اليكم آخر المستجدات جنوبًا
lebanon 24
05/11/2024 13:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

شبريحا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2024-11-05
06:41 | 2024-11-05
06:25 | 2024-11-05
06:18 | 2024-11-05
06:17 | 2024-11-05
06:00 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24