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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏وفي بيان آخر قال أنه استهدف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.