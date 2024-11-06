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لبنان

بمسيّرة انقضاضية وصلية صاروخية.. عمليتان جديدتان لـ"الحزب"

Lebanon 24
06-11-2024 | 08:24
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏
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وفي بيان آخر قال أنه استهدف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
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