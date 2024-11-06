Advertisement

لبنان

الدفاع المدني يكشف عن مهام عناصره خلال اليوم

Lebanon 24
06-11-2024 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1274532-638665250887279929.jpg
Doc-P-1274532-638665250887279929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، "مهمات عناصرها المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،منذ صباح اليوم الأربعاء في ٦ الحالي وحتى الساعة:

محافظة بعلبك الهرمل
Advertisement

 حي الشيقان بعلبك

- انتشال جثامين ٦ شهداء وسحب ١٠ جرحى من تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.

 بعلبك

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض كافيه مقابل المنشية التراثية لغارة إسرائيلية.

 الناصرية- سرعين

-  انتشال جثامين ٩ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض، توازياً إخماد حريق منزل ومستودعات في الموقع المستهدف نفسه.

 الحلانية

- إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين وكاراجين.

 الانصار

- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.

 طاريا

- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.

الهرمل

 العين

- انتشال جثامين ٨ شهداء وإستمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف. 

 المشرفة

- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض

 مدينة الهرمل

- سحب جريحين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل و ٤ محلات.

 الحريقة

- انتشال جثمان شهيدة وسحب ٦ جرحى من تحت الأنقاض بجانب مدرسة الحريقة الرسمية توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.

محافظة جبل لبنان :

 قضاء الشوف

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروعاً سكنياً في بلدة برجا الامس ليلاً، يعمل عناصر الدفاع المدني على جمع الأشلاء المتناثرة ، ونقلهم الى مستشفى صيدا الحكومي.

محافظة الجنوب:

 الشهابية

الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات

- سحب جريحين من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهما.

 جويا

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

 محرونا

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض جامع البلدة لغارة إسرائيلية ونقلا الى براد للجثامين في بلدة جويا.

- الكشف على غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في الصرفند وتولت جهات اخرى نقل الجريحين

 محافظة النبطية

- الكشف على موقع الغارة في بلدة كفرتبنيت تون تسجيل وقوع إصابات.

- الكشف على موقع الغارة في مدينة النبطية دون تسجيل وقوع اصابات.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2024-11-06
16:48 | 2024-11-06
16:46 | 2024-11-06
16:43 | 2024-11-06
16:24 | 2024-11-06
16:15 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24