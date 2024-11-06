الدفاع المدني يكشف عن مهام عناصره خلال اليوم

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، "مهمات عناصرها المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،منذ صباح اليوم الأربعاء في ٦ الحالي وحتى الساعة:محافظة بعلبك الهرملحي الشيقان بعلبك- انتشال جثامين ٦ شهداء وسحب ١٠ جرحى من تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.بعلبك- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض كافيه مقابل المنشية التراثية لغارة إسرائيلية.الناصرية- سرعين- انتشال جثامين ٩ شهداء وسحب جريح من تحت الأنقاض، توازياً إخماد حريق منزل ومستودعات في الموقع المستهدف نفسه.الحلانية- إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين وكاراجين.الانصار- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.طاريا- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.الهرملالعين- انتشال جثامين ٨ شهداء وإستمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.المشرفة- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاضمدينة الهرمل- سحب جريحين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل و ٤ محلات.الحريقة- انتشال جثمان شهيدة وسحب ٦ جرحى من تحت الأنقاض بجانب مدرسة الحريقة الرسمية توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.محافظة جبل لبنان :قضاء الشوف- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروعاً سكنياً في بلدة برجا الامس ليلاً، يعمل عناصر الدفاع المدني على جمع الأشلاء المتناثرة ، ونقلهم الى مستشفى صيدا الحكومي.محافظة الجنوب:الشهابيةالكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات- سحب جريحين من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهما.جويا- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.محرونا- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض جامع البلدة لغارة إسرائيلية ونقلا الى براد للجثامين في بلدة جويا.- الكشف على غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في الصرفند وتولت جهات اخرى نقل الجريحينمحافظة النبطية- الكشف على موقع الغارة في بلدة كفرتبنيت تون تسجيل وقوع إصابات.- الكشف على موقع الغارة في مدينة النبطية دون تسجيل وقوع اصابات.خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".