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لبنان

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى دمشق للنازحين من لبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:10
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وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تحمل مساعدات إنسانية للنازحين من لبنان.
 
 
وبحسب وكالة "سانا" السورية، تحمل الطائرة مساعدات تشمل مواد إنسانية وللعناية الصحية والشخصية، وقد تسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة العليا للإغاثة.
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وهذه الطائرة هي الرابعة التي تصل من الإمارات العربية المتحدة استمرارا للجهود الإنسانية الإماراتية لمساعدة اللبنانيين الوافدين والسوريين العائدين، وذلك بعد وصول 3 طائرات خلال الأسابيع الماضية، حملت إحداها 20 طنا من المساعدات والأخرى حملت 35 طنا من مواد إغاثية ‏وغذائية ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف، والأخرى 10 أطنان من ‏مساعدات تشمل مستلزمات إنسانية ومواد ‏طبية. (روسيا اليوم)

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