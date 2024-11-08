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لبنان

عن "مساعدات عالقة" في المطار.. هذا ما قاله اللواء خير

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:53
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 أشرف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على توزيع المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة ظهر اليوم الجمعة في منطقة الطريق الجديدة على النازحين اللبنانيين من محافظة الجنوب.
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وقال اللواء خير:"بإسم الشعب اللبناني وبإسم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نوجه كل الشكر للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات بلغت الى الان حمولة 23 طائرة، تتميز من حيث الكمية والنوعية والتي توزع على المواطنين المحتاجين وخاصة النازحين كافة. ونحن مستمرون بالتنسيق مع مركز الملك سلمان بهذه الشفافية وبهذه الصدقية خلال عملية توزيع المساعدات".
 
من جهة أخرى، نفى اللواء خير "وجود أي مساعدات عالقة في مطار رفيق الحريري الدولي، خلافا لما زعمه البعض في وسائل الإعلام".

وأوضح اللواء خير أن "المساعدات التي تصل الى المطار او غيره يتم توزيعها بعد حوالي 5 أيام وذلك بعد خضوعها للترتيبات والفحوصات اللازمة".
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