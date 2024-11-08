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لبنان

الحلبي بحث في خطة الوزارة لتأمين التعليم بحسب وضع كل منطقة

Lebanon 24
08-11-2024 | 09:13
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 اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد وعضوي اللجنة النائبين الدكتور علي فياض والدكتور أشرف بيضون، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشاري الوزير.
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وتناول البحث متابعة تطبيق خطة الوزارة لجهة تأمين التعليم بمرونة بحسب وضع كل منطقة حضوريا أو من بعد أو بصورة مدمجة.
 
ووجه الوزير الحلبي الشكر إلى النائب مراد وأعضاء اللجنة على الاجتماع الذي "تم تخصيصه لعرض الخطة ومناقشتها في حوار راق ومسؤول مع إبداء الملاحظات بصورة علمية وبناءة".
 
ورد النائب مراد، معتبرا "أن من واجب اللجنة أن تكون إلى جانب الوزارة وأن نتعاون من أجل الأفضل للتربية وللوطن".
                    
وبعد عرض المشاكل التي ظهرت في مناطق متعددة من لبنان ، تمت مناقشة الخيارات الفضلى المتاحة .
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