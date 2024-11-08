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لبنان

وفد من "الاعتدال الوطني" إلتقى السفير الفرنسي.. إليكم ما تمّ بحثه

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:29
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 لبى وفد من تكتل "الاعتدال الوطني" ضم النواب: محمد سليمان، سجيع عطية وأحمد الخير، دعوة السفير الفرنسي هيرفه ماغرو، إلى لقاء تشاوري في قصر الصنوبر، اليوم.

وأشار المكتب الإعلامي للنائب الخير في بيان، إلى أن "خلال اللقاء تم البحث في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وتطورات العدوان الإسرائيلي، وما قامت به فرنسا على خط دعم لبنان في مؤتمر باريس الأخير، وما تقوم به من جهود للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار ١٧٠١، إلى جانب جهودها المستمرة في إطار اللجنة الخماسية لحل الأزمة الرئاسية". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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