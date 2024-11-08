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لبنان

صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه

Lebanon 24
08-11-2024 | 14:31
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أفاد مواطنون، مساء اليوم الجمعة، عن دوّي صوت انفجار في مدينة بيروت، ما أثار حالة من الذعر في المكان.
 
وإثر التحقق، تبين أن الصوت الذي سُمع ناجم عن انفجار إطار شاحنة، ولا صحة للكلام عن حصول غارة جوية استهدفت المدينة.
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