توتر كبير في مخيم عين الحلوة.. محاولة اغتيال وإطلاق نار!

شهد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، مساء اليوم الجمعة، توتراً كبيراً تخلله إطلاق نارٍ كثيف إثر محاولة اغتيال شخصٍ يُدعى عمر الناطور داخل حي الصفصاف في المخيم.

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وذكرت المعلومات أنه تم تسجيل إطلاق قذائف صاروخية داخل المخيم، ما أدى إلى حالة من الهلع.

إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الناطور هو مسؤول من جماعة "الشباب المسلم"، وقد أصيب بقدمه جراء إطلاق الرصاص عليه.

من ناحيتها، قالت مصادر فلسطينية داخل المخيم أن مسلحي "الشباب المسلم" يطلقون الرصاص العشوائي باتجاه المنازل في منطقتي البستان والبركسات والشارع الفوقاني داخل المخيم انطلاقاً من حي الصفصاف.

من جهتها، قالت حركة "فتح" إنها لم تطلق النار باتجاه مصادر النيران، مشيرة إلى أنها لن تنجر إلى مربع الإشتباك في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من معاناة ووسط ما يتعرّض لهُ لبنان من عدوان.