"في هذه المرحلة الدقيقة".. مولوي يوكّد: حفظ الأملاك الخاصة والعامة أولوية الأولويات

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أضاف مولوي: "يا ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي، يا كل الإجهزة الامنية وقيادتها وضباطها وافرادها أنتم دائما الرهان ، كونوا عند حسن الظن بكم وعلى قدر هذا الواجب المناط بكم وبمستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم والتي يحتاجكم فيها وطنكم واهلكم في العاصمة وفي كل المناطق اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان فانتم اهل لهذا الرهان".