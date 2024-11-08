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لبنان

"اليونيفيل" في مرمى التهديدات الاسرائيلية: خففوا تحرككم جنوب الليطاني

Lebanon 24
08-11-2024 | 22:17
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كشفت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «اليونيفل» تلقّت تحذيرات إسرائيلية من التجوّل في منطقة جنوبي الليطاني وفي مناطق أخرى تتعرّض لاعتداءات العدو. وبحسب المصادر، طلب العدو من القوات الدولية «تقليص دورياتها وتحرّكات أفرادها»، واضعة التحذيرات «في إطار آلية التنسيق المُعتادة بين العدو والقوات الدولية، في حال الخطر». وربطت المصادر «التحذيرات الجديدة باحتمال توسعة العملية البرية في منطقة جنوبي الليطاني».
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وكانت (اليونيفيل) اتهمت الجيش الاسرائيلي بـ «تعمد» استهداف مواقعها وجنودها وآلياتها عند الخط الأزرق وخارجه، لاهداف  تتعلق باستهداف مهمة «ذوي القبعات الزرقاء» في الجنوب.
واشار بيان اليونيفيل  الى ان حفارتين وجرافة للجيش الاسرائيلية دمرت الخميس جزءاً من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة.
ورغم نفي الاسرائيلي، فإن اليونيفيل وصفت «التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الاسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701.
وكشفت اليونيفيل ان جنود حفظ السلام شاهدوا الجيش الاسرائيلي، وهو يزيل أحد البراميل بشكل مباشر.
لكن اليونيفيل اكدت انه على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والابداع المنوطة بهم بموجب القرار.
وكشفت نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل ان وحدات حفظ السلام تعرضت لـ40 استهدافاً معظمها من الجيش الاسرائيلي، فضلاً  عن طلب الجيش الاسرائيلي اخلاء 29 موقعاً عند الخط الازرق.
وتخوفت مصادر لبنانية ل" اللواء" من إزالة معالم نقاط الخط الازرق، لتعديل الحدود في ضوء ما تخلص اليه المعارك الحامية الوطيس عند المحاور الامامي من رأس الناقورة الى القطاع الشرقي، مروراً بالعديسة ومركبا وكفركلا والخيام وكفرشوبا.
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