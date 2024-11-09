لمناقشة أزمة الوافدين.. اجتماع في قضاء المنية-الضنية بحضور الصمد

عقد في قاعة قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية إجتماع حضره النائب جهاد الصمد وعدد من رؤساء البلديات وممثلون عن وزارة الشؤون الإجتماعية والصليب الأحمر اللبناني، بهدف مناقشة ومتابعة أزمة الوافدين إلى المنطقة من المناطق التي تتعرض لعدوان إسرائيلي. (الوكالة الوطنية)

Advertisement