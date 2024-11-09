Advertisement

لبنان

لمناقشة أزمة الوافدين.. اجتماع في قضاء المنية-الضنية بحضور الصمد

Lebanon 24
09-11-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1275794-638667653711126745.png
Doc-P-1275794-638667653711126745.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد في قاعة قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية إجتماع حضره النائب جهاد الصمد وعدد من رؤساء البلديات وممثلون عن وزارة الشؤون الإجتماعية والصليب الأحمر اللبناني، بهدف مناقشة ومتابعة أزمة الوافدين إلى المنطقة من المناطق التي تتعرض لعدوان إسرائيلي. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:51 | 2024-11-09
10:40 | 2024-11-09
10:27 | 2024-11-09
10:17 | 2024-11-09
10:13 | 2024-11-09
09:59 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24