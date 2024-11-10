حركة "أمل" شيّعت شهداء مجزرة حناويه في صور

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شيّعت حركة "أمل" شهداء مجزرة حناويه: فؤاد ماضي، ناصر بزون، حسن كفل، أحمد كفل وفرحات كفل، في حضور النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل، أعضاء قيادة الاقليم الشيخ ربيع قبيسي، فريد شعبان، أحمد عباس، صدر داوود، محمد حرقوص، محمد صبرا، علوان شرف الدين وقاسم زين وقيادات كشفية وعوائل الشهداء.وأمّ الصلاة على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي، بعدها ألقت عائلات الشهداء نظرة الوداع وانطلقوا بموكب تقدمه سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي الى بلدة حناويه ليواروا في الثرى.