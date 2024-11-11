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لبنان

زيارة "لا كسابقاتها" والتصعيد الاسرائيلي لفرض الشروط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2024 | 01:15
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عزا مصدر سياسي لبناني بارز التصعيد الإسرائيلي الواسع في الساعات الثماني والاربعين الماضية والذي طال معظم المحافظات اللبنانية الى الضغط الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي لفرض شروطه قبل وصول المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى تل أبيب في محاولته الأخيرة لإيجاد التسوية بين حزب الله وإسرائيل.
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وأشار المصدر الى أن هذه الزيارة تختلف عن سابقاتها من ناحية الضغط الذي من الممكن أن يضعه الموفد الأميركي على الأطراف المتنازعة كونه يأتي من قبل الرئيس بايدن ، ومدعوما في  الوقت نفسه من الرئيس المنتخب دونالد ترامب ، كما أن هناك ضغوطا ستمارس هذه المرة على إيران مباشرة وعلى النظام السوري من أجل الوصول الى تطبيق القرارت الدولية المتعلقة بالحرب في جنوب لبنان لضمان أمن مستدام ونهائي للبنان وشمال إسرائيل . المصدر ختم بأن هذه الزيارة المرتقبة هذه المرة سيكون منسوب نجاحها كبيرا جداً على قاعدة تطبيق القرارات الدولية وإتفاق الطائف ...


المصدر: لبنان 24

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