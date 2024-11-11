Advertisement

لبنان

أزمة أدوية في الأفق!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1276395-638669072772996463.jpeg
Doc-P-1276395-638669072772996463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو ان أزمة دواء تلوح في الأفق، حيث لمس المواطنون في الأيام الأخيرة انقطاع عدد من الأدوية من الصيدليات.تزامنا ثمة صعوبة من قبل الصيادلة في تأمين الأدوية ولاسيما مع تضرر عدد كبير من الصيدليات جراء الغارات المُعادية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
وعُلم في هذا الإطار ان نقابة الصيادلة تعمل على إعداد لائحة بالأدوية المفقودة أو غير المتوفرة حاليا في السوق على ان تُقدمها قريبا لوزارة الصحة وللمعنيين في القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف توفيرها بشكل سريع ولاسيما ادوية الامراض المُزمنة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
06:52 | 2024-11-11
06:50 | 2024-11-11
06:49 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24