أزمة أدوية في الأفق!

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يبدو ان أزمة دواء تلوح في الأفق، حيث لمس المواطنون في الأيام الأخيرة انقطاع عدد من الأدوية من الصيدليات.تزامنا ثمة صعوبة من قبل الصيادلة في تأمين الأدوية ولاسيما مع تضرر عدد كبير من الصيدليات جراء الغارات المُعادية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.وعُلم في هذا الإطار ان نقابة الصيادلة تعمل على إعداد لائحة بالأدوية المفقودة أو غير المتوفرة حاليا في السوق على ان تُقدمها قريبا لوزارة الصحة وللمعنيين في القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف توفيرها بشكل سريع ولاسيما ادوية الامراض المُزمنة.