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لبنان

بصليات صاروخية.. 3 عمليات لـ"حزب الله"

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:13
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف ‏عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيانه الثاني أعلن استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصلية صاروخية.
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وفي بيان ثالث أعلن استهداف ليل أمس الأحد 10-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.
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