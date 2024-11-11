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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف ‏عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.وفي بيانه الثاني أعلن استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصلية صاروخية.وفي بيان ثالث أعلن استهداف ليل أمس الأحد 10-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.