توزيع 1290 حصة غذائية من الصليب الأحمر في قضاء الزهراني

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تابعت ادارة وحدة الكوارث والازمات في اتحاد بلديات ساحل الزهراني باشراف مسؤول الوحدة سلام بدر الدين إرسال وإيصال المساعدات الغذائية وغيرها من الاحتياجات للسكان الصامدين في قرى والبلدات في القضاء .وأفاد بدر الدين بأن "1290 حصة غذائية تسلمناها من الصليب الاحمر الدولي ستوزع الى جزء من القرى في قضاء الزهراني ". (الوكالة الوطنية للإعلام)