عن "الصراع في لبنان".. ماذا أبلغ الرئيس الإسرائيلي بايدن؟

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وحول الحرب مع لبنان أشار هرتسوغ إلى أنّه " الصراع في لبنان يجب أن ينتهي بضمان أمننا"، مضيفاً "إيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة".كما أكد الئيس الإسرائيلي أنّ اللقاء مع بايد "كان بناء".وتوجّه بالشكر لبايدن قائلاً: "أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل".بدورره، رد بايدن على شكر هرتسوغ: "لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا".