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لبنان

عن "الصراع في لبنان".. ماذا أبلغ الرئيس الإسرائيلي بايدن؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:32
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إلتقى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. 

وحول الحرب مع لبنان أشار هرتسوغ إلى أنّه " الصراع في لبنان يجب أن ينتهي بضمان أمننا"، مضيفاً "إيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة".
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كما أكد الئيس الإسرائيلي أنّ اللقاء مع بايد "كان بناء".

وتوجّه بالشكر لبايدن قائلاً: "أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل".

بدورره، رد بايدن على شكر هرتسوغ: "لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا".

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