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لبنان
حريق داخل محل سمانة في بقرصونا ليلاً
Lebanon 24
13-11-2024
|
00:02
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اندلع حريق منتصف ليل امس داخل محل سمانة في بلدة بقرصونا الضنية في "حي آل بكور"، وقد تمكن الدفاع المدني لاحقاً من إخماده.
ووفق معلومات مندوبة "لبنان 24"، فإن الحريق ناتج عن ماس كهربائي واقتصر على الماديات.
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