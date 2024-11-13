حريق داخل محل سمانة في بقرصونا ليلاً

اندلع حريق منتصف ليل امس داخل محل سمانة في بلدة بقرصونا الضنية في "حي آل بكور"، وقد تمكن الدفاع المدني لاحقاً من إخماده.



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ووفق معلومات مندوبة "لبنان 24"، فإن الحريق ناتج عن ماس كهربائي واقتصر على الماديات.