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لبنان
حسم التمديد قبل نهاية الشهر وهذا موقف "التيار"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-11-2024
|
01:45
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من المرتقب أن يحسم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قبل نهاية تشرين الثاني الجاري. ويتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة نيابية عامة، وطلب من أكثر من كتلة قدمت اقتراحات للتمديد على أن يتم جمعها في اقتراح واحد، يتضمن التمديد لعون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمين العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
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هذا الملف حمله رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى عين التينة، وشكل محور لقائه الاخير مع الرئيس بري.
وفي هذا الاطار، جددت مصادر في التيار الوطني الحر التأكيد لـ"لبنان 24" أن "التيار يرفض رفضاً قاطعاً اي عملية تمديد للقادة الامنيين في اي منصب كان"، مشددة على"ان التراتبية في المؤسسات الامنية تمنع عنها الفراغ، اسوة بما حصل في مصرف لبنان".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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