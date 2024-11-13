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لبنان

بو عاصي: وجود مسؤولين من حزب الله بين المدنيين يعرّض اهلنا لخطر الموت

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:47
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "إكس": "أنبّه إلى وجود مسؤولين من حزب الله بين المدنيين في قرانا الآمنة مما يعرضها ويعرض اهلنا الاحباء لخطر الموت كما حصل بعد الضربة التي استهدفت قريتي العبادية وجارتها الحبيبة بعلشميه".
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