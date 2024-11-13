بو عاصي: وجود مسؤولين من حزب الله بين المدنيين يعرّض اهلنا لخطر الموت

Advertisement

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "إكس": "أنبّه إلى وجود مسؤولين من حزب الله بين المدنيين في قرانا الآمنة مما يعرضها ويعرض اهلنا الاحباء لخطر الموت كما حصل بعد الضربة التي استهدفت قريتي العبادية وجارتها الحبيبة بعلشميه".