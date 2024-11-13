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لبنان

ميقاتي التقى وزير الأشغال.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:21
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في السرايا.
وقال حميّة بعد الاجتماع: "بحثنا مع دولة الرئيس بعض الامور الأساسية وتركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار،  بناء على عدة نماذج لالية التمويل لذلك ، كما بحثنا  موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العامل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة، والتنسيق الكامل بطبيعة الحال. هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني."
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