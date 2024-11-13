فضل الله: لا خيار لشعبنا سوى مواصلة المقاومة

قال النائب حسن فضل الله إن "قتل العدو لسيّد المقاومة لن يُطفئ جبهتها وهي تواصل الطريق نفسه وشعبنا ما زال على ثقة بـ"حزب الله"."

وفي كلمة له من مجلس النواب، أضاف فضل الله: "المقاومة تواجه العدو ببطولة وضمن إدارة مرنة والعدوّ لم يتمكّن من الإستقرار على أرضنا وفشل في الوصول إلى عدّة نقاط".

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وتابع فضل الله: "بعد فشل العدوّ في حملته البريّة الأولى أعلن عن مرحلة ثانية لن تجلب له صورة النصر التي يبحث عنها ولا هدف له سوى التدمير".

وأكد أن "رغم حجم الخسارة على المستوى العمراني والمدني فلا خيار لشعبنا سوى مواصلة المقاومة والصمود في وجه الوحشيّة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو ونتنياهو لن يُنفّذ ما يريد".

وقال: "حزب الله عمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة وتولّى تأمين المستلزمات الأساسيّة لمراكز النزوح من دون أن يعلن ذلك على الإعلام".