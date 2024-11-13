عبدالله زار حمية.. وهذا ما تم بحثه

زار عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، وتناول البحث أشغال صيانة الطرقات في منطقة اقليم الخروب. (الوطنية للإعلام)

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