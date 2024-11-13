Advertisement

لبنان

عبدالله زار حمية.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1277789-638671056683232311.png
Doc-P-1277789-638671056683232311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية،  وتناول البحث أشغال صيانة الطرقات في منطقة اقليم الخروب. (الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها مع مرور أكثر من عام من حرب إسرائيل على غزة والحروب في المنطقة يجب أن تتوقف فورا
lebanon 24
13/11/2024 16:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التطورات في المنطقة.. بين عبدالله بن زايد وبلينكن
lebanon 24
13/11/2024 16:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة تفقدية لعبدالله في مواقع العدوان الإسرائيلي بإقليم الخروب
lebanon 24
13/11/2024 16:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى حمية.. والأخير يؤكد: المرافق تخضع للقوانين اللبنانية ولا يوجد فيها ابواب مغلقة او مفتوحة
lebanon 24
13/11/2024 16:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله

حمية..

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
08:47 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:41 | 2024-11-13
08:40 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24