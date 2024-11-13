بو عاصي: هذا العمل الإجرامي في عهدة الأجهزة الأمنية

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أضاف: "كل الدلائل تشير إلى وقوف حزب الله وراء ذلك تحت ستار القصف الإسرائيلي. أضع هذا العمل الإجرامي في عهدة الأجهزة الأمنية والرأي العام اللبناني والبعبداوي".