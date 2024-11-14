في راشيا.. توقيف رابيد كان محملا بالسلاح

أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام أهالي راشيا صباح اليوم بتوقيف رابيد كان محملًا بالأسلحة ليلًا.



وحسب المعلومات قام الجيش بالحضور واستلام الرابيد فورًا.

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