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لبنان

في راشيا.. توقيف رابيد كان محملا بالسلاح

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام أهالي راشيا صباح اليوم بتوقيف رابيد كان محملًا بالأسلحة ليلًا.

وحسب المعلومات قام الجيش بالحضور واستلام الرابيد فورًا.
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