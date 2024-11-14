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لبنان

بعد توقيف سيارة في راشيا.. بيان من الحزب التقدمي

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:11
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أصدرت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

في إطار الاجراءات المتفق عليها لحماية المقيمين والنازحين، أوقفت القوى الأمنية والعسكرية والبلدية في منطقة راشيا، سيارة اشتبه بأمرها، وتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات.
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يهم الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية هي المرجعية المعنية، والتعاون والتنسيق في هذه الحالات مطلوب من جميع المعنيين.

وكان أفيد عن قيام أهالي راشيا صباح اليوم بتوقيف رابيد كان محملًا بالأسلحة ليلًا.

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