الدفاع المدني نعى متطوعا قضى أثناء تأدية واجبه في دير قانون رأس العين

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، المتطوع عمران حسين غانم من عديد مركز صور العضوي - صور الاقليمي "الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٩-١١-٢٠٢٤ أثناء تأدية واجبه الإنساني، حيث تعرض لغارة إسرائيلية أودت بحياته، خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه في بلدة دير قانون رأس العين".وفي ما يلي نبدة عن حياته:المتطوع عمران حسين غانم من مواليد ١٩٩٠ دير قانون رأس العين-صور.-تطوع في الدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠١٢.- تابع دورات تدريبية في الداخل.-شارك في العديد من المهمات.-شارك بعمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.-حائز على عدة تناويه من المدير العام للدفاع المدني.-حائز على شهادات عدة.-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.الوضع العائلي: متأهل وله ولد.