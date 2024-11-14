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لبنان

الدفاع المدني نعى متطوعا قضى أثناء تأدية واجبه في دير قانون رأس العين

Lebanon 24
14-11-2024 | 04:06
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، المتطوع عمران حسين غانم من عديد مركز صور العضوي - صور الاقليمي "الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٩-١١-٢٠٢٤ أثناء تأدية واجبه الإنساني، حيث تعرض لغارة إسرائيلية أودت بحياته، خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه في بلدة دير قانون رأس العين".
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وفي ما يلي نبدة عن حياته:

المتطوع عمران حسين غانم من مواليد ١٩٩٠ دير قانون رأس العين-صور.

-تطوع في الدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠١٢.

- تابع دورات تدريبية في الداخل.
-شارك في العديد من المهمات. 
-شارك بعمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.
-حائز على عدة تناويه من المدير العام للدفاع المدني.
-حائز على شهادات عدة.
-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد.
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