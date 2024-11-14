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لبنان

اجتماع فني جمع الحاج حسن وممثلين عن الفاو وWFP بحث في مشاريع وهبات للقطاع الزراعي

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:26
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عقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) اجتماعا فنيا مشتركا في مكتب وزير الزراعة.


وجرى خلال اللقاء البحث في جميع المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الأطراف المجتمعة، حيث جرى توقيع عدد منها منذ مدة قصيرة، وتضمنت عدة هبات من دول صديقة داعمة، واخرى من الاتحاد الاوروبي، وتمت دراسة اجراء بعض التعديلات للاستجابة الى المتغيرات الحاصلة جراء الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وعلى القطاع الزراعي المتضرر في اغلب المحافظات المستهدفة بشكل مباشر او غير مباشر من خلال النزوح مما اثر انخفاضاً في معدلات الإنتاج.
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