وزارة الصحة: 3386 شهيدا و 14417 جريحا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنانوفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 13 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 21 شهيدا و 73 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3386 شهيدا و 14417 جريحا.