هذه حصيلة الشهداء والجرحى اثر غارات العدو على بلدات صور

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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور أدت إلى التالي:البازوربة: 3 شهداءحناويه: شهيدان.عيتيت: شهيد و 3 جرحى.قانا: شهيدان و3جرحىالبياض: 3 شهداء و 14 جريحاشيحين: جريحان.