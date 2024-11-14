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لبنان

هذه حصيلة الشهداء والجرحى اثر غارات العدو على بلدات صور

Lebanon 24
14-11-2024 | 16:04
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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور أدت إلى التالي:

البازوربة: 3 شهداء 
حناويه: شهيدان.
عيتيت: شهيد و 3 جرحى.
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قانا: شهيدان و3جرحى
البياض: 3 شهداء و 14 جريحا
شيحين: جريحان.
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