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لبنان

لاريجاني في لبنان

Lebanon 24
15-11-2024 | 03:27
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وصل كبير مستشاري قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني، إلى لبنان في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وعدداً من النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة.
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وقد كان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي، الدكتور خليل حمدان ممثلا الرئيس نبيه بري على رأس وفد، والنائب الدكتور علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله.
 
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