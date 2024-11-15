لاريجاني في لبنان

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وصل كبير مستشاري قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني، إلى لبنان في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وعدداً من النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة.وقد كان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي، الدكتور خليل حمدان ممثلا الرئيس نبيه بري على رأس وفد، والنائب الدكتور علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله.