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لبنان

خلف للنواب: لقرار وطني ذاتي تجنباً لما قد يفرض عليكم بالانتخاب

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:58
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قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ (٦٦٦) لوجوده في مجلس النواب: "لحينه، ما يزيد عن ٣٣٨٦ شهيداً و١٤٠٠٠ جريح، ما يزيد عن عشرات الشهداء من الصحافيين، والاطباء ، والممرضين والمسعفين".
اضاف: "اشارة الصليب الاحمر تنتهك، قرانا  تدّمر بصورة ممنهجة ،شبابنا يُهاجر، ٥٠٠ الف تلميذ خارج المدارس، ولبنان بكامله تحت العدوان، والقوى السياسية في غيبوبة وكأن كل هذه المشاكل تُحل بدولة مقطوعة الرأس، وحكومة مستقيلة وبرلمان مستبدل بلقاءات نيابية".
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وتوجه الى النواب قائلا: "يا ايها الزملاء، الحل باعادة تفعيل المؤسسات ووقف مخالفة احكام الدستور. الحاجة الان الى الأفعال لا الى الكلام، احضروا الى المجلس النيابي بقرار ذاتي سيادي انقاذي لتبدأ عملية انتخاب الرئيس !!!".
وختم مؤكدا ان "الانقاذ اهم بكثير من كل الامنيات والتمنيات والتصاريح والتحاليل وليكن قرار وطني ذاتي تجنباً لما قد يفرض عليكم بالحضور والانتخاب".
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