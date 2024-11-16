"خطر كبير آتٍ من لبنان".. "أداة واحدة" تُثير قلق إسرائيل!

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وقال الحزب إنه أطلق لأول مرة، سرباً من المسيرات باتجاه قاعدة "الكرياه" في تل أبيب، وقد حظي الفيديو الذي تم تناقله لعملية الإطلاق، باهتمام كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.من ناحيتها، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق عدد قياسي من الطائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل.وأوضحت القانة أنه منذ اندلاع الحرب حتى شهر آب، تم إطلاق ما معدله 1.3 هجوم بطائرات من دون طيار يوميًا باتجاه إسرائيل، ومنذ تصعيد الحرب قفز عدد الهجمات إلى 3.1، معظمها جاءت من لبنان، ونحو حوالى ثلثها من العراق، وتم اعتراض أكثر من 80% من الطائرات بدون طيار، وكانت العديد من الهجمات موجهة إلى عمق إسرائيل.واعتاد الإسرائيليون على الطائرات من دون طيار التي سيطرت على ساحة المعركة وتوغلت في إسرائيل، لكن يبدو في الآونة الأخيرة أن استخدامها يتزايد، وأنها تزعج الجبهة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.وفي شهر شرين الثاني الجاري، تم تسجيل عدد قياسي من هجمات الطائرات من دون طيار يومياً، وفقًا لبيانات من مركز "ألما" الإسرائيلي لدراسة التحديات الأمنية في الساحة الشمالية، وقد تم اعتراض الغالبية العظمى من الطائرات من دون طيار، ولكن بعضها تمكن من اختراق نظام الدفاع الجوي وأحدث أضرارا.ومنذ بداية الشهر الجاري حتى أمس، تم تسجيل 40 هجوماً بطائرات من دون طيار، بمعدل 3.3 هجوم يومياً، وفي تشرين الأول الماضي تم تسجيل 2.77 هجوم، وفي أيلول تم تسجيل 2، وفي آب 1.77.وليس من المستغرب أن معظم الطائرات بدون طيار (61%) التي تم إطلاقها على إسرائيل في تشرين الثاني جاءت من لبنان. ومع ذلك، فقد جاء عدد كبير منها من الشرق، حيث تتمركز الجماعات الموالية لإيران في اليمن والعراق.وتوغلت العديد من الطائرات بدون طيار لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل إسرائيل، وبعضها أكثر من 40 كيلومترًا، وفق المصدر.ومنذ نهاية تشرين الأول 2023 تم إطلاق نحو 1300 طائرة بدون طيار على إسرائيل من جميع مناطق الحرب، اخترقت 231 منها المنظومة الدفاعية وسقطت على الأرض.ووفقاً لعدد الهجمات (سواء الطائرات بدون طيار أو إطلاق الصواريخ) التي تزايدت منذ بدء التصعيد في الشمال في منتصف أيلول، فقد زاد أيضاً عدد الإنذارات في إسرائيل بسبب إطلاق الصواريخ، والأقلية عن طريق إطلاق الطائرات من دون طيار.وتسببت الطائرات بدون طيار التي تسللت إلى إسرائيل في خسائر وأضرار كبيرة في الأشهر الأخيرة، آخرها يوم الثلاثاء الماضي، عندما أصابت طائرة بدون طيار تسللت من لبنان ساحة روضة أطفال في مستوطنة نيشر، بينما كان الأطفال هناك.وقبل نحو شهر، قُتل أربعة جنود بغارة لطائرة بدون طيار في قاعدة الجولاني الجوية، وأصيب أكثر من 60 آخرين. وبعد بضعة أيام، أصابت طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية بشكل مباشر.