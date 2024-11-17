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لبنان

بائعون جوّالون يستفيدون من أزمة النزوح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2024 | 03:15
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يشهد العديد من المناطق التي استقبلت نازحين عودة ظاهرة كانت قد اختفت منذ فترة.
 
وعاد بائعو الفرش الجوّالون الى الظهور خاصة وان العديد من العائلات النازحة لم تتمكن من احضار سوى اغراضها المهمة هربا من القصف الاسرائيلي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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