23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بائعون جوّالون يستفيدون من أزمة النزوح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-11-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد العديد من المناطق التي استقبلت نازحين عودة ظاهرة كانت قد اختفت منذ فترة.
وعاد بائعو الفرش الجوّالون الى الظهور خاصة وان العديد من العائلات النازحة لم تتمكن من احضار سوى اغراضها المهمة هربا من القصف الاسرائيلي.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"الجامعة اللبنانية".. إرادة التعليم لا تنكسر رغم القصف والنزوح
Lebanon 24
"الجامعة اللبنانية".. إرادة التعليم لا تنكسر رغم القصف والنزوح
17/11/2024 14:54:27
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا
17/11/2024 14:54:27
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية بعلبك لـ"صوت لبنان": بعلبك تتعرض لتهجير منظّم ونسبة النزوح تخطّت 80%
Lebanon 24
رئيس بلدية بعلبك لـ"صوت لبنان": بعلبك تتعرض لتهجير منظّم ونسبة النزوح تخطّت 80%
17/11/2024 14:54:27
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة
Lebanon 24
لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة
17/11/2024 14:54:27
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
النزوح
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
09:11 | 2024-11-16
16/11/2024 09:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
10:23 | 2024-11-16
16/11/2024 10:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
Lebanon 24
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
01:13 | 2024-11-17
17/11/2024 01:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط هوكشتاين للمجيئ إلى لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط هوكشتاين للمجيئ إلى لبنان
13:31 | 2024-11-16
16/11/2024 01:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كُشف عن "اغتيالات قادة حزب الله".. تقريرٌ مهم جداً!
Lebanon 24
هذا ما كُشف عن "اغتيالات قادة حزب الله".. تقريرٌ مهم جداً!
15:00 | 2024-11-16
16/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-11-17
صفقات "من تحت الطاولة".. أزمة جديدة بين المالكين القدامى والمُستأجرين!
04:55 | 2024-11-17
ما جديد "غارات الجنوب"؟ هذه آخر المستجدات (تغطية مباشرة)
07:48 | 2024-11-17
الحزب السوري القومي الاجتماعي ينعي محمد عفيف
07:38 | 2024-11-17
أمطار غزيرة وعواصف رعدية واحتمال تساقط الثلوج.. منخفض جوي يسيطر على لبنان
07:31 | 2024-11-17
بعد نزوح الأهالي من النبطية.. عصابات سرقة تنشط وأمن الدولة بالمرصاد
07:16 | 2024-11-17
بالصورة.. قذيفة بالقرب من مكتب سابق لـ"حركة المقاومة" في طرابلس
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
17/11/2024 14:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24