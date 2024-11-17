بائعون جوّالون يستفيدون من أزمة النزوح

يشهد العديد من المناطق التي استقبلت نازحين عودة ظاهرة كانت قد اختفت منذ فترة.

وعاد بائعو الفرش الجوّالون الى الظهور خاصة وان العديد من العائلات النازحة لم تتمكن من احضار سوى اغراضها المهمة هربا من القصف الاسرائيلي.