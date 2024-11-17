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لبنان

هاشم تعليقاً على استهداف مبنى حزب البعث: أين المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:52
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 علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، اليوم الأحد في بيان،على استهداف العدو الإسرائلي للمبنى المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، قائلاً:"يؤكد الهمجية العدوانية الاسرائيلية والتي لا تميز بين العسكريين والمدنيين اذ ان المستوى السياسي اللبناني بكل احزابه وقواه السياسية اصبحوا في دائرة الاستهداف".
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أضاف: "وهذا اقصى الهمجية الإسرائيلية، حيث اكدت اليوم ان هذا الكيان متفلت ومتنصل من كل القيم والمفاهيم، أكد نسفه وانقلابه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والسؤال الطبيعي اين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من هذه الممارسات والانتهاكات، والى متى سيبقى هذا العدو خارج المحاسبة ويحظى بكل الدعم والمساعدة ليمعن في القتل والتدمير دون رادع".
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