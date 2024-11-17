هاشم تعليقاً على استهداف مبنى حزب البعث: أين المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات؟

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أضاف: "وهذا اقصى الهمجية الإسرائيلية، حيث اكدت اليوم ان هذا الكيان متفلت ومتنصل من كل القيم والمفاهيم، أكد نسفه وانقلابه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والسؤال الطبيعي اين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من هذه الممارسات والانتهاكات، والى متى سيبقى هذا العدو خارج المحاسبة ويحظى بكل الدعم والمساعدة ليمعن في القتل والتدمير دون رادع".