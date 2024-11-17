لتمثيل لبنان في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. بوشكيان إلى قطر

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ويلقي بوشكيان كلمة عن تطوّر القطاع الصناعي اللبناني رغم الأزمات التي تمرّ على لبنان، وأهداف العدو الاسرائيلي ومحاولاته المتكررة لضرب الاقتصاد وتدمير بناه التحتية. (الوكالة الوطنية)