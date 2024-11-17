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لبنان

لتمثيل لبنان في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. بوشكيان إلى قطر

Lebanon 24
17-11-2024 | 08:35
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 غادر وزير الصناعة جورج بوشكيان بيروت إلى دولة قطر بعد ظهر اليوم، لتمثيل لبنان في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة- مؤتمر روّاد لريادة الأعمال، الذي ينعقد بمبادرة من منظمة الاسكوا وبنك قطر للتنمية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة الدوحة.
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ويلقي بوشكيان كلمة عن تطوّر القطاع الصناعي اللبناني رغم الأزمات التي تمرّ على لبنان، وأهداف العدو الاسرائيلي ومحاولاته المتكررة لضرب الاقتصاد وتدمير بناه التحتية. (الوكالة الوطنية) 
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